У Польщі двоє українців організували шахрайську схему й обдурили майже 380 тисяч людей

Поліція про шахрайство у великих розмірах поки не говорить

Українці розсилали фейкові «рахунки за комуналку»

Двох українців 24 і 25 років затримали у Польщі. Чоловіків підозрюють в організації шахрайської схеми з видурювання грошей. Про це пише TVN24.

За версією слідства, затримані та інші члени групи розсилали фейкові рахунки за комунальні послуги. У такий спосіб вони обдурили або намагалися обдурити 380 тисяч поляків.

Польські правоохоронці затримали на території Польщі двох громадян України. На думку слідства, вони були членами злочинного угруповання, яке організувало шахрайську схему.

Кількість потерпілих вражає – 380 тисяч людей. Утім, що цікаво, про шахрайство у великих розмірах не мовиться. Річ у тім, що зловмисники застосували простий спосіб вимагання невеликих сум грошей, який часто навіть не викликав підозр.

Шахраї відправляли SMS випадковим людям із фальшивим посиланням на сторінку, де жертвам треба було ввести дані для входу в мобільний банкінг. У SMS же мовилося про те, що отримувач повинен негайно погасити заборгованість по комуналці.

Саме тому, що суму шахраї вказували невелику, більшість постраждалих без сумнівів переходили за посиланням і вводили свої дані.

Загальна сума збитків, підрахована слідством, – десятки тисяч злотих, і вона ще зростає.

Затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі, куди їх посадили на три місяці. Решту членів групи ще розшукують.

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