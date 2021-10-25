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    Туск очолив головну польську опозиційну партію

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    Експрем'єра Польщі Туска офіційно обрали лідером головної опозиційної партії - Туск очолив головну польську опозиційну партію

    Експрем'єра Польщі Туска офіційно обрали лідером головної опозиційної партії

    Фото: reuters

    Туск набрав понад 97% голосів при явці 73,3% членів партії

    Ексголова Європейської Ради та прем'єр-міністр Польщі у 2007-2014 роках Дональд Туск очолив головну польську опозиційну партію – «Громадянську платформу». Про це повідомляє RMF24.

    Туск на загальнопартійних виборах лідера «Громадянської платформи» не мав конкурентів. Він набрав понад 97% голосів при явці 73,3% членів партії.

    Дональд Туск оголосив, що повернеться у політику, щоб перемогти правлячу партію «Право та справедливість»» ще у липні цього року та займав посаду виконувача обов’язки голови партії.

    Ліберально-консервативну «Громадянську платформу» у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді.

    У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

    Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.

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    Теги: ЄС Польща вибори партії Дональд Туск
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    Туск очолив головну польську опозиційну партію