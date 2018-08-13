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    Кримінал

    У посольстві в ПАР недорахувалися 1,5 мільйона гривень. Стало відомо, хто вкрав

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    У посольстві в ПАР недорахувалися 1,5 мільйона гривень. Стало відомо, хто вкрав

    Прокуратура оголосила підозру колишньому співробітнику посольства в ПАР

    Київською місцевою прокуратурою №10 оголошено підозру колишньому співробітнику посольства України в Південно-Африканській Республіці у незаконному заволодінні грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

    У ході фінансового аудиту з'ясувалося, що перебуваючи у період 2016-2017 років у довготерміновому відрядженні, спеціаліст першої категорії посольства України в ПАР без жодного документального обґрунтування заволодів понад 1,5 млн гривень державних коштів, призначених для функціонування цієї дипломатичної установи.

    За результатами розслідування колишньому чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

    Крім того, місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з підозрюваного всієї суми завданих збитків.

    Нагадаємо, посольство України в Португалії висловило невдоволення презентаційним роликом «Браги» про Україну.

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