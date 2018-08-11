Посольство України в Португалії висловило протест «Бразі» за ролик про Україну (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також в титрах ролика було зазначено, що наша країна складається «з 24 провінцій»

Посольство України в Португалії висловило невдоволення презентаційним роликом «Браги» про Україну.

У відео екс-гравець «Браги», а нині працівник в структурі клубу, Алан сказав, що в Україні на сході зараз йде «громадянська війна».

Також в титрах ролика було зазначено, що наша країна складається «з 24 провінцій». Таким чином творці відео не врахували автономну республіку Крим.

«Крім «24 провінцій», як каже Алан пустує в своєму відео, Республіка Крим і місто Севастополь також є невід'ємною частиною території України.

Що стосується «громадянської війни», яка «змусила клуб «Зоря» покинути рідний дім», як зазначив Алан Озіріу в згаданому вище відео, ми хотіли б зазначити, що є багато свідчень про те, що війна на сході України є міжнародним конфліктом з повною участю Росії, або шляхом фінансування, або за допомогою надання технічних засобів ведення бою.

Війна, спровокована і очолювана Росією проти України, протягом останніх чотирьох років привела до більш ніж 10 000 жертв ... Вищезгадане відео вводить в оману португальського глядача, особливо про статус Криму і війни, що проводиться Росією проти України.

Тому ми просимо, щоб ці факти були виправлені», - сказано в офіційному листі посольства до президента« Браги».

Джерело: timenews.in.ua