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    Кримінал

    У Рівному біля приватного будинку стався вибух

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    Вибух пошкодив вхідні двері будинку у Рівному&nbsp; - У Рівному біля приватного будинку стався вибух
    Вибух пошкодив вхідні двері будинку у Рівному 

    Вибухотехніки попередньо встановили, що вибухнула граната РГД-5

    У Рівному в ніч на вівторок стався вибух біля дверей приватного будинку. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції 12 лютого.

    Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник через незамкнуту хвіртку увійшов на територію приватного будинку і кинув під вхідні двері невідомий вибуховий предмет, йдеться в повідомленні.

    У результаті вибуху пошкоджено фасад, віконне скло вхідних дверей, частково плитку на сходах, накриття і вікно над дверима.

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    У Рівному біля приватного будинку стався вибух
    У Рівному біля приватного будинку стався вибух
    У Рівному біля приватного будинку стався вибух

    У будинку перебували чоловік і жінка і 15-річний син. Ніхто з них не постраждав.

    За результатами огляду вибухотехніки попередньо встановили, що вибухнула граната РГД-5. Її осколки вилучили і відправили на експертизу.

    За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

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