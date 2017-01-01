У столиці невідомі не змогли пограбувати чоловіка: потерпілий відстрілювався

У столиці напали на чоловіка біля обмінного пункту

У Києві невідомі напали на чоловіка, що вийшов з грошима з обмінного пункту та сів у свою машину. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, вчора близько 18-і години до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на автобусній зупинці на проспекті Григоренка невідомі особи напали на місцевого



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Напад стався, коли потерпілий був у машині

У столиці напали на чоловіка біля обмінного пункту

У Києві невідомі напали на чоловіка, що вийшов з грошима з обмінного пункту та сів у свою машину. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, вчора близько 18-і години до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на автобусній зупинці на проспекті Григоренка невідомі особи напали на місцевого мешканця. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на виклик та задокументувала подію.

Правоохоронці з’ясували, що киянин, вийшов з обмінного пункту і сів у своє авто. В цей час до нього підбігли троє невідомих чоловіків, розбили скло у трьох дверцятах, бризнули газовим балончиком та вдарили ножем у спину. Захищаючись, потерпілий зробив у відповідь кілька пострілів з пістолета для відстрілу гумових куль. Зловмисники втекли, не забравши гроші.

Потерпілого, 1976 року народження, у задовільному стані доставили у лікарню.

З місця події поліцейські вилучили заточений металевий прут, гільзи, інші речові докази.

Кримінальне провадження розпочате за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Триває пошук нападників, які з місія злочину втекли автомобілем «Опель».