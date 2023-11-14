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У Тернополі після лікування зубів померла дворічна дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Тернополі після лікування зубів померла дворічна дитина
Хлопчика в державну клініку привезла мама, аби прибрати карієс із зубів
фото ілюстративне

Хлопчика не змогли вивести з наркозу

У Тернополі після отриманого у державній стоматологічній клініці наркозу помер хлопчик, якому виповнився лише рік та 10 місяців.  Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що хлопчика в державну клініку привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина малесенька, то медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів.

«Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини», – йдеться в повідомленні.

Причина смерті стане відома після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Триває слідство. 

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку.

Теги: дитина смерть

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