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На Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку: п’яній матері загрожує в’язниця (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку: п’яній матері загрожує в’язниця (відео)
За кермом перебував тверезий чоловік
фото: Нацполіція

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, одна вона померла

У четвер, 9 листопада, у селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула малолітня дитина. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що автопригода сталася близько 16:20. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

«Правоохоронці, які прибули на місце події, опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки», – йдеться в повідомленні.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.

За кермом перебував тверезий чоловік.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також співробітники поліції освідували й маму загиблої дитини: у її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. 

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України. За санкцією статті максимальне покарання, яке загрожує жінці – до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку у Вінниці вантажівка переїхала 16-річну дівчину.

Теги: Закарпаття ДТП дитина

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