У Разумкова знову коронавірус

Голова Верховної Ради запевнив, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков знову захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей.

Тест виявив мене», – зазначив спікер парламенту.

Він додав, що завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні.

«На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюсь, що матиму можливість виступити online», – заявив Разумков.

Голова Верховної Ради запевнив, що перебуватиме на самоізоляції та певний час працюватиме дистанційно.

«На щастя, почуваю себе добре. Бережіть себе і пам'ятайте, що Covid-19 не зник!», – резюмував Разумков.

Нагадаємо, вперше Дмитро Разумков підхопив коронавірус у листопаді 2020 року.

Як відомо, потягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.