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    Кримінал

    Українець інсценував свою смерть заради $6,8 млн

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    Шахрая затримали в Польщі - Українець інсценував свою смерть заради $6,8 млн
    Шахрая затримали в Польщі

    Чоловік подорожував в той час, коли повинен був бути нібито мертвим

    У Польщі поліція затримала 38-річного громадянина України, який намагався вимагати 26 млн злотих у кількох страхових полісів. Євген П. інсценував свою смерть за допомогою українських служб. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

    Про це 21 вересня пише видання dziennik.pl.

    В кінці жовтня 2019 року мати Євгенія П. звернулася в більш ніж десяток страхових компаній в Польщі, жінка звернулася за компенсацією за смерть сина, який є громадянином України. Поліс був на загальну суму майже 26 мільйонів злотих.

    Мати 38-річного чоловіка заявила, що її син загинув в липні 2019 року в результаті нещасного випадку. Він нібито випав за борт човна під час зіткнення в Київському водосховищі з іншим човном. З представлених жінкою документів випливає, що її син потонув. Його тіло нібито було знайдено два місяці по тому і кремовано на наступний день.

    Співробітниками Управління по боротьбі з організованою економічною злочинністю встановлено, що в період від жовтня 2018 року до січня 2019 року Євген П. уклав договори страхування життя у двадцяти страхових компаніях.

    Також було встановлено, що чоловік отримав польське громадянство в грудні 2018 року і використовує польські документи як Eugeniusz P., про що не повідомляв жодну страхову компанію.

    Поліція з'ясувала, що чоловік подорожував в той час, коли повинен був бути нібито мертвим. За польськими документами він відвідав Україну, Велику Британію, Туреччину і Кіпр.

    шахрайство Польща Україна страхування
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