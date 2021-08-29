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    В Одесі СБУ виявила цех з виготовлення та збуту фальшивих тютюнових виробів

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    Готовий товар ділки зберігали на підпільних складах на території регіону - В Одесі СБУ виявила цех з виготовлення та збуту фальшивих тютюнових виробів

    Готовий товар ділки зберігали на підпільних складах на території регіону

    Фото пресслужби СБУ

    Зловмисники масово збували підакцизний тютюн через канали в Telegram

    В Одесі СБУ виявила прихований цех з виробництва підроблених тютюнових виробів. Готовий товар ділки зберігали на підпільних складах на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Під час обшуків у зловмисників виявлено:

    підготовлену до збуту продукцію без марок акцизного податку на більше ніж 3,5 млн грн,

    понад 3 тонни сировини для виготовлення тютюнових виробів.

    Ділки реалізовували гуртові партії контрафакту до різних регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів. Своїх клієнтів вони підшукували через спеціально створені платформи у соцмережі «Instagram» та месенджері «Telegram».

    Встановлено, що протиправну діяльність організували представники однієї з комерційних структур, яка займається реалізацію тютюну для кальянів.

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    В Одесі СБУ виявила цех з виготовлення та збуту фальшивих тютюнових виробів
    В Одесі СБУ виявила цех з виготовлення та збуту фальшивих тютюнових виробів
    Фото пресслужби СБУ

    За оперативними даними, одержані прибутки зловмисники виводили у тінь через афілійовані фірми.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

    Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

    Нагадаємо, кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України. У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою.

    Теги: СБУ контрабанда Одеса Telegram Instagram
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    В Одесі СБУ виявила цех з виготовлення та збуту фальшивих тютюнових виробів