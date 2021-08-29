Прокуратура передала до суду справу «ексзаступника міністра ДНР»

Підозрюваний надавав учасникам бойового блоку «ДНР» матеріальну та організаційну допомогу

Київською міською прокуратурою за результатами спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього «заступника міністра палива та енергетики «ДНР» в участі у терористичній організації. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у період з липня 2014 року по 2015 рік, обіймаючи посаду так званого «заступника міністра палива та енергетики «ДНР», проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області щодо діяльності вказаної терористичної організації з метою схиляння до участі в ній та отримання підтримки серед мешканців східних регіонів України.

Крім того, за даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних державних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» між собою задля координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні та зміну меж території та державного кордону України.

Також підозрюваний надавав учасникам бойового блоку «ДНР» матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у збройному протистоянні зі Збройними силами України, захопленні населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області, захопленні зброї та заволодінні у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, забезпечував опалення будівель, в яких проживали учасники силового блоку «ДНР».

При цьому підозрюваний активно взаємодіяв з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій та висвітлення діяльності «ДНР», а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників антитерористичної операції.

Стороною обвинувачення отримано дозвіл суду на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомляв «Главком», у червні командир бойовиків «ДНР» Андрій Воронов за причетність до вбивств 20 українських воїнів отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.