В Україні почастішали випадки торгівлі людьми — МВС

Третину злочинців у 2017 році вдалося затримати

Протягом минулого року в Україні було зареєстровано 346 випадків торгівлі людьми. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. У 2016 році було зареєстровано 115 таких випадків, в 2015 - 111, в 2014 - 109. За даними міністерства, у 2017 році вдалося встановити 111 людей, які вчинили такі злочини (в 2014 - 42, в 2015 - 47, в 2016 - 42).



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Третину злочинців у 2017 році вдалося затримати

Протягом минулого року в Україні було зареєстровано 346 випадків торгівлі людьми. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У 2016 році було зареєстровано 115 таких випадків, в 2015 - 111, в 2014 - 109.

За даними міністерства, у 2017 році вдалося встановити 111 людей, які вчинили такі злочини (в 2014 - 42, в 2015 - 47, в 2016 - 42).

Досудове розслідування завершено відносно 123 осіб (в 2014 - 85, 2015 - 90, 2016 - 61), заарештовані 43 людини (в 2014 - 26, в 2015 - 24, в 2016 - 22).

Раніше в поліції повідомляли, що найбільше постраждалих від торгівлі людьми в Російській Федерації, Польщі, Туреччині, Україні, Німеччині, Ізраїлі, Греції та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, минулого місяця у Харківському міжнародному аеропорту під час прикордонно-митного оформлення рейсу «Харків-Стамбул» було затримано злочинця, який намагався вивезти за кордон двох громадянок України 1997 та 1989 років народження до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.