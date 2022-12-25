В Україні викрито нову схему мобільних шахраїв: як не потрапити на гачок

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані підозрілим особам

В Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок», – застерігають у Центрі.

Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

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У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці викрили шахрая, який, видаючи себе за впливову особу, що має зв’язки у Верховній Раді та різних міністерствах, пообіцяв громадянину сприяння у вирішенні питання щодо його працевлаштування на керівну посаду до одного з міністерств.