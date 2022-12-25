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В Україні викрито нову схему мобільних шахраїв: як не потрапити на гачок

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні викрито нову схему мобільних шахраїв: як не потрапити на гачок
Українців попередили про шахраїв, які «продають» стабільний мобільний зв’язок
фото ілюстративне

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані підозрілим особам

В Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок», – застерігають у Центрі.

Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці викрили шахрая, який, видаючи себе за впливову особу, що має зв’язки у Верховній Раді та різних міністерствах, пообіцяв громадянину сприяння у вирішенні питання щодо його працевлаштування на керівну посаду до одного з міністерств. 

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Теги: шахрайство телефон афера

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