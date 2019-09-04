  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    В Україну екстрадували одного із наймолодших «злодіїв в законі»

    • Розсилка
    Гега Озургетський&nbsp; - В Україну екстрадували одного із наймолодших «злодіїв в законі»
    Гега Озургетський 

    Гега Озургетський знаходився у міжнародному розшуку за замах на вбивство

    Болгарія видала Україні кримінального авторитета на прізвисько Гега Озургетський.

    Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

    Екстрідиція злочинця відбулася 2 вересня.

    «Республіки Болгарія до аеропорту Бориспіль працівниками Національної поліції України був екстрадований один із наймолодших «злодіїв в законі» на прізвисько «Гега Озургетський», 1992 р.н. «Злодій» з 2017 року, згідно рішення Чернігівського районного суду, знаходився у міжнародному розшуку за замах на вбивств», - зазначив Аброськін.

    Він додав, що цей злочинець на сьогодні поки єдиний «злодій в законі» за ґратами в Україні.

    Нагадаємо, 18 серпня Генеральна прокуратура екстрадувала до Ізраїлю наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з аеропорту «Бориспіль».

    прокуратура Болгарія злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ