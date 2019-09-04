В Україну екстрадували одного із наймолодших «злодіїв в законі»



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Гега Озургетський

Гега Озургетський знаходився у міжнародному розшуку за замах на вбивство

Болгарія видала Україні кримінального авторитета на прізвисько Гега Озургетський.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Екстрідиція злочинця відбулася 2 вересня.

«Республіки Болгарія до аеропорту Бориспіль працівниками Національної поліції України був екстрадований один із наймолодших «злодіїв в законі» на прізвисько «Гега Озургетський», 1992 р.н. «Злодій» з 2017 року, згідно рішення Чернігівського районного суду, знаходився у міжнародному розшуку за замах на вбивств», - зазначив Аброськін.

Він додав, що цей злочинець на сьогодні поки єдиний «злодій в законі» за ґратами в Україні.

Нагадаємо, 18 серпня Генеральна прокуратура екстрадувала до Ізраїлю наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з аеропорту «Бориспіль».