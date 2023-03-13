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ВАКС закрив справу нардепа Забродського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Справу закрито у зв'язку із закінченням строку давності

Вищий антикорупційний суд закрив справу за обвинуваченням народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Михайла Забродського у недостовірному декларуванні через закінчення строку давності. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«ВАКС закрив дане кримінальне провадження на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строку давності. Разом із тим, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на стадії судового розгляду передбачає, що особа фактично відмовляється від процедури дослідження доказів, а закриття кримінального провадження з цих підстав не вказує про його невинуватість», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказується прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про Забродського. Його обвинувачували у вчиненні кримінального проступку, а саме недостовірному декларуванні, строк давності якого складає два роки. Цей строк закінчився 6 березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше кримінальне провадження було порушене стосовно трьох нардепів, одним з яких був Михайло Забродський. Справу порушили на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК встановило, що з 27 березня 2020 року Забродський орендував садовий будинок площею 166,2 квадратних метри і земельну ділянку, на якій він розташований, в селі Гнідин Бориспільського району Київської області. Однак він про це не вказав у своїй декларації. Вказана оренда будинку підтверджується і договором, який укладав політик.

Сам Забродський не заперечував, що використовував цей будинок на кінець дати звітного періоду, але пояснив, що лише тимчасово там проживав. За його словами, вартість оренди будинку коштувала 23 тис. грн. Але його пояснення не враховані, оскільки депутат будинком таки користувався. За даними оцінки, вказаний будинок разом із землею під ним коштує 1,543 млн грн. Також Забродський не вказав житловий будинок у Житомирі площею 179 кв. м, де фактично проживала його дружина та дитина. Втім експертиза не змогла встановити його вартість.

Теги: Михайло Забродський суд

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