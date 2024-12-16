ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка

Суд постановив змінити Кириленку запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації, та дозволив йому пересуватися по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Так, 12 грудня суд постановив змінити Кириленку запобіжний захід, застосований до нього, а саме скасував обов'язок носити електронний засіб контролю та замінив заборону не покидати Київ на межі України.

9 грудня повідомлялося, що завершено слідство у справі щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.