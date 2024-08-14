Керівник держоргану зі спеціальним статусом отримав підозру в незаконному збагаченні

Різниця між вартістю вказаного майна в декларації та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн

За даними слідства, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

два гаражних бокси;

шість паркомісць;

три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак, як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, судячи з опису і даних йдеться про чинного очільника АМКУ і ексголову Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.

Підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Як зазначають правоохоронці, розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА

До слова, у вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.