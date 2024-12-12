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Квартири в Грузії та збагачення на автівках. НАЗК викрило очільника сервісного центру МВС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Квартири в Грузії та збагачення на автівках. НАЗК викрило очільника сервісного центру МВС
Посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, йдеться у розслідуванні
фото: НАЗК

НАЗК: Моніторинг способу життя посадовця було ініційовано за результатами самостійно виявлених обставин

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення одного з начальників територіального сервісного центру МВС України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За результатами перевірки встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта.

У співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявлено, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в березні 2022 року, посадовець придбав п'ять апартаментів у курортних містах Грузії – Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість – від $30 до $82 тис. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.

Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

Матеріали щодо начальника сервісного центру МВС направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ отримає нову команду управлінців. Це сталося після того, як журналісти Bihus.Info випустили розслідування про роботу найбільшого сервісного центру в Україні. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністерство внутрішніх справ України анонсувало масштабне «перезавантаження» робочих процесів у своїх підрозділах. У Головному сервісному центрі планують провести позапланову службову перевірку.

Як відомо, 4 грудня редакція Bihus.info опублікували розслідування, у якому дослідили роботу найбільшого сервісного центру в Україні. Журналісти з’ясували, що багато працівників, зокрема й очільник, користуються автомобілями та квартирами, які на них не задекларовані.

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Теги: прокурор розслідування машини водій

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