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Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
Компанія Nissan може зникнути через 12-14 місяців
фото із відкритих джерел

Nissan активно шукає нового інвестора після того, як Renault зменшить частку у компанії 

Через складне фінансове становище компанія Nissan може припинити існування. Такий прогноз дав виданню Financial Times один із топ-менеджерів популярної японської марки.

На думку фахівця, бренд зможе вижити тільки в тому випадку, якщо зможе знайти якірного інвестора, яким можуть виступити банки або великі страхові групи. Інакше Nissan можуть поглинути інші автовиробники.

«Проблеми автовиробника посилилися, оскільки його давній партнер Renault продовжує зменшувати свою частку в капіталі, що ще більше змінює динаміку їх двадцятирічного альянсу. Renault врятувала Nissan від банкрутства в 1999 році, придбавши 36,8% акцій японської фірми. Однак з тих пір, хоча компанії зберегли свої індивідуальні бренди, у двох було бурхливе партнерство через суперечки навколо управління та капіталу. У 2002 році Nissan придбав 15% акцій Renault, а Renault збільшила свою частку в Nissan до 43%», – йдеться у матеріалі. 

Гостра нестача фінансування виникла у компанії після того, як Renault вирішив зменшити свою частку в Nissan через продаж акцій до 40%. Раніше вона складала 46%. Крім вкладень з боку банків та страхових груп, керівництво бренду розглядає можливість продажу частини акцій компанії Honda. При цьому передати активи компанії Honda може навіть Renault.

«Більш широкі плани реструктуризації Nissan включають скорочення його 34-відсоткової частки в партнері по альянсу Mitsubishi Motors до 24%. Mitsubishi, яка має конкурентоспроможну силу в Південно-Східній Азії та має передові гібридні технології, що підключаються до електромережі, також розглядає нові сфери співпраці з Nissan і Honda, хоча жодних конкретних планів поки що не було оголошено», – йдеться у матеріалі.

Примітно, що раніше колишній глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявляв, що Honda у майбутньому здатна поглинути своїх партнерів. Тоді топ-менеджер повідомив, що спілка трьох японських виробників може стати частиною плану «Хонди» щодо прихованого поглинання дрібніших брендів.

Наприкінці липня компанія Nissan скоротила обсяги виробництва машин на японському підприємстві. На цей крок керівництво бренду пішло через зниження прибутку.

До слова, німецькі автовиробники зіткнулися з масштабною кризою – нові машини ніхто не купує. На логістичному майданчику CAT Automobillogistik в Ессені зібралося близько 6 тис. нових авто, включаючи дорогі моделі Volkswagen та Audi, а також електрокари мінімум на 300 млн євро. Машини стоють понад пів року, а деякі навіть понад рік, кажуть співробітники. 

Теги: Nissan Renault автомобіль фінансування машини технології

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