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Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори

Кардинальних змін не передбачається

У Вінниці діє 112 світлофорних об’єктів, і вони й надалі будуть дозволяти рух транспорту зеленим сигналом. Новації щодо оновлення з весни 2025 року світлофорів згідно з новими стандартами, що розповсюджуються в мережі, викликають питання.  Про це повідомили у Департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської.

«Нове ДСТУ прийняли з метою гармонізації з Європейськими нормами. Ухвалили таке рішення за результатами досліджень, які показали, що такий відтінок краще сприймається водіями. Перш за все, згідно з новими стандартами, зміни будуть стосуватись лише нових світлофорів, які будуть встановлюватися. Ті, в яких ще не вийшов строк експлуатації, не чіпатимуть», – пояснив директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін.

Кардинальних змін не передбачається.

До основних відмінностей необхідно віднести:

  • Шевронні стрілки на лінзах світлофорів;
  • Колір зеленого сигналу світлофора більш насичено зеленим (приведеним до європейських стандартів);
  • Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм якщо світлофор розміщений над дорогою;
  • Спільні велопішохідні світлофори;
  • Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт. П

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Теги: дороги Вінниця автомобіль

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