Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори

Кардинальних змін не передбачається

У Вінниці діє 112 світлофорних об’єктів, і вони й надалі будуть дозволяти рух транспорту зеленим сигналом. Новації щодо оновлення з весни 2025 року світлофорів згідно з новими стандартами, що розповсюджуються в мережі, викликають питання. Про це повідомили у Департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської.

«Нове ДСТУ прийняли з метою гармонізації з Європейськими нормами. Ухвалили таке рішення за результатами досліджень, які показали, що такий відтінок краще сприймається водіями. Перш за все, згідно з новими стандартами, зміни будуть стосуватись лише нових світлофорів, які будуть встановлюватися. Ті, в яких ще не вийшов строк експлуатації, не чіпатимуть», – пояснив директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін.

Кардинальних змін не передбачається.

До основних відмінностей необхідно віднести:

Шевронні стрілки на лінзах світлофорів;

Колір зеленого сигналу світлофора більш насичено зеленим (приведеним до європейських стандартів);

Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм якщо світлофор розміщений над дорогою;

Спільні велопішохідні світлофори;

Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт. П