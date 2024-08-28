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Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
Правоохоронці підозрюють Кириленка у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні
фото з відкритих джерел

Суд відмовився взяти під варту підозрюваного в незаконному збагаченні голову АМКУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 30,3 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляції.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА

До слова, у вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

Теги: корупція в Україні Антимонопольний комітет декларація Вищий антикорупційний суд Павло Кириленко

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