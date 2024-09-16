Справа Кириленка. Очільник Антимонопольного комітету залишився на волі

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прокурор оскаржував рішення суду від 28 серпня. Тоді ж Вищий антикорупційний суд визначив голові АМКУ запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн та зобов’язання носити електронний браслет.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації. Сам посадовець обвинувачення відкидає.

Під час судового засідання сторона обвинувачення наполягала на тому, що Павла Кириленка треба взяти під варту, оскільки він може мати вплив на свідків у справі, а також через ризик того, що він може безперешкодно виїхати за кордон та не повернутись.

«Прошу задовольнити мою апеляційну скаргу, ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою клопотання детектива про застосування до Павла Кириленка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити і визначити йому розмір застави в 40 тис. податкових мінімумів для працездатних осіб» – заявила у суді прокурорка САП Валентина Гребенюк.

Захист очільника АМКУ доводи обвинувачення заперечив. Так, колегія суддів ухвалила рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.