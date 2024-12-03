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У Німеччині суд ухвалив вирок убивцям українських баскетболістів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Німеччині суд ухвалив вирок убивцям українських баскетболістів
Обвинувачені напали на українських баскетболістів у лютому цього року в автобусі, що прямував на центральний вокзал Обергаузена
фото з відкритих джерел

Суд вважає доведеним, що обвинувачені, яким на початку процесу було від 14 до 16 років, убили двох українців «підступно та з ницих мотивів»

Суд у німецькому місті Ессен засудив до ув'язнення чотирьох неповнолітніх, причетних до вбивства двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Про це повідомляє RB24.

Повідомляється, що двох з обвинувачених засуджено до восьми з половиною років ув'язнення, а ще двох – до 10 років.

Суд вважав доведеним, що обвинувачені, яким на початку процесу було від 14 до 16 років, убили двох українців «підступно та з ницих мотивів».

При цьому ксенофобського мотиву у злочинах суд не знайшов: зазначається, що злочинці діяли «розуміючи, що їм не потрібна нагода, щоб когось вбити». Прокуратура спочатку вважала, що на спортсменів напали, бо вони приїхали з України. 

Про звинувачених було відомо небагато. Через їх юний вік суд проходив повністю у закритому режимі.

Нагадаємо, обвинувачені напали на українських баскетболістів у лютому цього року в автобусі, що прямував на центральний вокзал Обергаузена. Після виходу з автобуса підлітки оточили двох українців та побили, потім їм було завдано ударів ножем. За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

Один із спортсменів від отриманих поранень помер у лікарні одразу, а інший за тиждень.

Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

До слова, у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України. Також відомо про двох підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти.

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Теги: прокуратура вбивство розслідування вирок вокзал Німеччина баскетбол

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