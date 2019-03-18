На Львівщині застрелили прикордонника



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Причини пострілу встановлюються

Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий

У Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді. Про це повідомляє прес-служба МВС.

У МВС повідомляють, що у результаті обставин, що на даний момент уточнюються, військовослужбовець Мостиського загону отримав вогнепальне поранення.

«На місце події негайно викликано карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер», - повідомили у прес-службі.

Як зазначається, військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.

«По даному факту Державною прикордонною службою створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури. Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події. На місці працює оперативно-слідча група», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого, у Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.