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    Події в Україні

    На Львівщині застрелили прикордонника

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    Причини пострілу встановлюються - На Львівщині застрелили прикордонника
    Причини пострілу встановлюються

    Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий

    У Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді. Про це повідомляє прес-служба МВС.

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    У МВС повідомляють, що у результаті обставин, що на даний момент уточнюються, військовослужбовець Мостиського загону отримав вогнепальне поранення.

    «На місце події негайно викликано карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер», - повідомили у прес-службі.

    Як зазначається, військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.

    «По даному факту Державною прикордонною службою створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури. Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події. На місці працює оперативно-слідча група», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 22 лютого, у Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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