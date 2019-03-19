З’явилися подробиці вбивства прикордонника у Львівській області



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Солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла

35-річного старшину вбив солдат-строковик під час несення служби у прикордонному наряді

Військова прокуратура Львівського гарнізону почала розслідування за фактом умисного убивства співробітника Державної прикордонної служби України.

Як встановили слідчі, 35-річного старшину відділення інспекторів прикордонної служби Сянки ВПС Сянки Мостиського прикордонного загону вбив солдат-строковик під час несення служби у прикордонному наряді.

За наявними даними, о 12.48 солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла. Чоловік помер дорогою до лікарні. За даними ЗМІ, одиничний постріл було зроблено у спину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Солдата затримано.

Нагадаємо, 18 березня у МВС повідомили, що у Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді.