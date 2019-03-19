  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    З’явилися подробиці вбивства прикордонника у Львівській області

    • Розсилка
    Солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла - З’явилися подробиці вбивства прикордонника у Львівській області
    Солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла

    35-річного старшину вбив солдат-строковик під час несення служби у прикордонному наряді

    Військова прокуратура Львівського гарнізону почала розслідування за фактом умисного убивства співробітника Державної прикордонної служби України.

    Як встановили слідчі, 35-річного старшину відділення інспекторів прикордонної служби Сянки ВПС Сянки Мостиського прикордонного загону вбив солдат-строковик під час несення служби у прикордонному наряді.

    За наявними даними, о 12.48 солдат з виданої йому зброї один раз вистрілив в старшину та наніс удари в різні частини тіла. Чоловік помер дорогою до лікарні. За даними ЗМІ, одиничний постріл було зроблено у спину.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Солдата затримано.

    Нагадаємо, 18 березня у МВС повідомили, що у Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді.

    прикордонники кримінал Держприкордонслужба Львівщина вбивство розслідування військова прокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ