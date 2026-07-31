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Замах на командира «Хартії»: правоохоронці розкрили деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Замах на командира «Хартії»: правоохоронці розкрили деталі
Російський куратор поставив літньому чоловіку завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського
фото: СБУ

Затриманому готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України спільно з Національною гвардією, прокуратурою та Нацполіцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ.

Замах на командира «Хартії»: правоохоронці розкрили деталі фото 1

«Встановлено, що російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога. Як доказ своїх слів ворожі спецслужби надіслали фігуранту згенероване штучним інтелектом зображення командира «Хартії», де він стоїть на червоній площі в Москві, вдягнений у футболку із буквою «Z», – йдеться у повідомленні.

СБУ зауважила, що для ліквідації українського військового російські спецслужби здійснили передачу кілеру вогнепальної зброї через кур’єра. Наразі його особа встановлюється.

Затриманому готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 115 (умисне вбивство);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Замах на командира «Хартії»: правоохоронці розкрили деталі фото 2

«Служба безпеки нагадує, що це вже не перший випадок, коли громадян України вербують «під чужим прапором», від імені українських правоохоронців. СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних «завдань» та не розсилає офіційні документи через месенджери», – зазначається у заяві.

Якщо до Вас звертаються із такими «пропозиціями», ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:

Нагадаємо, 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського було скоєно спробу замаху. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру.

Теги: військові СБУ

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