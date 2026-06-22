Суд оголосив вирок киянину, який побив до смерті літню сусідку

Трагедія сталася у березні 2026 року в одному з дворів на столичних Березняках

Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 47-річному чоловіку, який до смерті побив 75-річну пенсіонерку. За скоєне зловмисник проведе за ґратами вісім з половиною років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Трагедія сталася у березні 2026 року в одному з дворів на столичних Березняках. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, обвинувачений спровокував конфлікт зі своєю літньою сусідкою.

Намагаючись уникнути спілкування з агресивним чоловіком, жінка розвернулася та пішла геть. Проте зловмисник наздогнав пенсіонерку, повалив її на асфальт і завдав кількох ударів ногою по тілу та голові.

Постраждалу госпіталізували з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та переломом основи черепа. Лікарі боролися за життя жінки, але від отриманих травм вона померла в лікарні.

Суд визнав киянина винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Ірпені Бучанського району під час застілля стався смертельний конфлікт між двома чоловіками. 47-річний нападник зарізав свого 45-річного знайомого. За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали в помешканні зловмисника, коли між ними раптово спалахнула сварка. Господар схопив кухонний ніж і завдав гостю численних ударів у груди та обличчя.