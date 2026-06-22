Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд оголосив вирок киянину, який побив до смерті літню сусідку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд оголосив вирок киянину, який побив до смерті літню сусідку
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою
фото: Прокуратура України

Трагедія сталася у березні 2026 року в одному з дворів на столичних Березняках

Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 47-річному чоловіку, який до смерті побив 75-річну пенсіонерку. За скоєне зловмисник проведе за ґратами вісім з половиною років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Трагедія сталася у березні 2026 року в одному з дворів на столичних Березняках. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, обвинувачений спровокував конфлікт зі своєю літньою сусідкою.

Намагаючись уникнути спілкування з агресивним чоловіком, жінка розвернулася та пішла геть. Проте зловмисник наздогнав пенсіонерку, повалив її на асфальт і завдав кількох ударів ногою по тілу та голові.

Постраждалу госпіталізували з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та переломом основи черепа. Лікарі боролися за життя жінки, але від отриманих травм вона померла в лікарні.

Суд визнав киянина винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Ірпені Бучанського району під час застілля стався смертельний конфлікт між двома чоловіками. 47-річний нападник зарізав свого 45-річного знайомого. За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали в помешканні зловмисника, коли між ними раптово спалахнула сварка. Господар схопив кухонний ніж і завдав гостю численних ударів у груди та обличчя.  

Читайте також:

Теги: вбивство кримінал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждали 44 людини
Нічний терор столиці: Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих
24 травня, 08:46
Поліція Києва спіймала серійного мародера
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
24 травня, 14:23
Ведучі Марія Єфросиніна та Леся Нікітюк показалися в укриттях із дітьми під час нічного обстрілу по Києву
Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)
2 червня, 10:37
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався теракт
Теракт у Києві: вибух на поштовому терміналі Оболоні розслідує СБУ
5 червня, 09:16
У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення
Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі
15 червня, 13:04
Артур Денисултанов, відомий за прізвиськом «Дінго», – чеченський найманець, якого пов'язували з низкою гучних політичних убивств і замахів
«Особистий кілер Кадирова» Денисултанов загинув на фронті
16 червня, 23:22
Правоохоронці затримали працівника ТЦК «на гарячому»
Вимагав хабар у матері солдата: поліція затримала працівника Білоцерківського ТЦК
9 червня, 14:56
Всередині файлів міститься небезпечний вірус, який може викрасти ваші персональні дані
Шахраї розсилають українцям віруси під виглядом графіків відключень від «Укренерго»: як вберегтися
11 червня, 16:56
КМДА майже закінчила перевірку діяльності «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги», у ході якої виявили низку порушень
Поліція розслідує причини смерті військового у київській лікарні
13 червня, 15:59

Новини

Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода
Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода
У Сирецькому парку на дитячій залізниці виявлено тіло людини (фото)
У Сирецькому парку на дитячій залізниці виявлено тіло людини (фото)
Суд оголосив вирок киянину, який побив до смерті літню сусідку
Суд оголосив вирок киянину, який побив до смерті літню сусідку
Масштабна ДТП на трасі Київ-Переяслав: четверо загиблих, серед поранених є діти (фото)
Масштабна ДТП на трасі Київ-Переяслав: четверо загиблих, серед поранених є діти (фото)
Реконструкція не спрацювала? З Бессарабського ринку з’їжджають заклади (відео)
Реконструкція не спрацювала? З Бессарабського ринку з’їжджають заклади (відео)
Волонтер віддав шахраю $30 тис. за неіснуючі дрони: справу передано до суду
Волонтер віддав шахраю $30 тис. за неіснуючі дрони: справу передано до суду

Новини

Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Сьогодні, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua