Вибух на приватній вечірці в Москві: серед гостей могли бути топгенерали РФ

1 серпня близько 20:10 у центрі Москви стався вибух у закладі італійської кухні Balzi Rossi

Вибухова хвиля рознесла ресторан Balzi Rossi. Серед імовірних гостей – генерал, причетний до воєнних злочинів у Бучі

У центрі Москви ввечері 1 серпня стався вибух біля італійського ресторану Balzi Rossi на Кудринській площі. За офіційними даними російських правоохоронців, загинули щонайменше три людини. Слідчі встановлюють точні обставини інциденту та причини вибуху. Про це пише «Главком» з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією російських журналістів, вибух стався близько 20:00 біля літньої тераси ресторану, розташованого на першому поверсі однієї зі сталінських висоток. Йдеться про ресторан Balzi Rossi, який 1 серпня було зачинено для відвідувачів через проведення приватного заходу. Це підтверджується інформацією закладу.

У момент вибуху ресторан був зачинений для пересічних відвідувачів через проведення закритого заходу. фото: скрин соцмереж

На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція та слідчі. Рух автотранспорту навколо Кудринської площі частково перекрили, на місці працюють понад 20 екіпажів екстрених служб.

За попередніми даними російських екстрених служб та медіа, унаслідок індиценту щонайменше троє людей загинули. Кількість постраждалих становить до 21 особи, з яких 17 перебувають у лікарнях у тяжкому стані із мінно-вибуховими травмами та опіками.

Однією з попередніх версій називали вибух газового обладнання, однак офіційно цю інформацію не підтверджено. Водночас слідство розглядає й інші можливі версії події, а саме підрив саморобного вибухового пристрою, який невідома особа могла пронести до закладу чи залишити поруч із ним.

«У Москві в ресторані на Кудринській площі стався підрив саморобного вибухового пристрою, внаслідок якого загинули троє людей: охоронець, який не допустив прохід до приміщення ресторану невідомої, підозрюваної у спробі пронесення вибухового пристрою, сама невідома і один із відвідувачів. 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні Національного антитерористичного комітету (НАК) станом на 13:30.

При цьому про порушення кримінальної справи поки не повідомляється. За даними російських журналістів, ДСУ СКР розслідує те, що сталося як злочин терористичної спрямованості, а метою атаки були гості, які зібралися на приватний захід на веранді Balzi Rossi.

Цікаво, що в якийсь момент шеф-повар Balzi Rossi у соціальних мережах заявив, що епіцентр вибуху знаходився ззовні приміщення, а кухня та персонал закладу не постраждали. От тільки тепер дане повідомлення видалено.

Непідтверджена інформація про гостей заходу

За даними джерел та оглядачів, на банкеті могла бути присутня російська військова еліта, так як поблизу ресторану очевидці зафіксували транспортні засоби з чорними військовими номерами та автобус Росгвардії.

Наприклад, російський журналіст Олег Кашин припустив, що в закладі міг святкувати день народження командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. У 2022 році він очолював угруповання військ «Схід», підрозділи якого причетні до воєнних злочинів та руйнувань у Бучі. За це Євросоюз включив його до санкційного списку як одного з високопоставлених російських військових, відповідальних за злочини російських військ.

В закладі міг святкувати день народження командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко фото: скрин

А ось військовий блогер Ян Матвєєв зазначив, що того ж дня дні народження святкували генерал-майор ВДВ Володимир Селіверстов та начальник департаменту транспортного забезпечення МО РФ генерал-лейтенант Олександр Ярошевич.

Крім того, розглядається версія про проведення в закладі приватного весілля приблизно на 50 осіб.

Провоєнна блогерка Анастасія Кашеварова прокоментувала подію у соцмережах так: «Сьогодні під час чергового банкету пролунав вибух. Є загиблі та багато поранених. Кажуть, що відзначали свято, як весілля, хтось із еліти».

Станом на цей час офіційного підтвердження, що серед учасників банкету був Олександр Чайко або інші російські генерали, немає. Так само російська влада не повідомляла про особи загиблих і не підтверджувала інформацію щодо можливої присутності представників військового керівництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною гвардією, прокуратурою та Нацполіцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського.