Третина громад Хмельницької області без шерифів

Новий начальник поліції пообіцяв завершити реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади»

У Хмельницькій області третина громад не охоплена проєктом «Поліцейський офіцер громади». Ідеться про таких собі шерифів, котрі мають бути закріплені за кожною громадою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник поліції Хмельниччини Іван Іщенко.

«У тих регіонах, де я раніше працював, проєкт був повністю впроваджений у всіх громадах, у тому числі й в обласних центрах. Він показав свою користь. Чому? Тому що, кожна людина, мешканець будь-якого населеного пункту – від найменшого до найбільшого – фізично бачить так званого шерифа, поліцейського у формі, який безпосередньо працює з конкретними людьми в конкретному населеному пункті. Поліцейський виконує лише ті функціональні обов’язки, які пов’язані з розглядом заяв та повідомлень громадян підшефної йому громади. Він не відволікається на інші завдання. Він повністю володіє інформацією про те, що відбувається в населеному пункті, знає кожного громадянина. Якщо хтось новий з'являється, він також це відстежує», – пояснив концепцыю проєкту начальник поліції.

Іван Іщенко зазначив, що кожен шериф матиме новий автомобіль, кабінет, а також необхідне матеріально-технічне забезпечення для реалізації своїх повноважень.

Крім того, шериф повинен пройти чотиримісячні курси та тренінги, у тому числі за участю іноземних партнерів: починаючи від того, як спілкуватися з людьми, закінчуючи фізичною підготовкою, підготовкою до дій в екстремальних ситуаціях, медичною підготовкою.

Заробітна плата поліцейського офіцера громада, за словами начальника обласної поліції, складає понад 30 тис. грн 30 тис. грн. Для поліцейського з вислугою років, відповідно, сума буде більшою.

«На шість тисяч населення передбачений один поліцейський офіцер громади. Цього достатньо, щоб повністю жити проблемами цих людей; визначеного населеного пункту; займатися насамперед профілактичною роботою. Вони повинні бути в усіх 60 громадах. Усього 217 шерифів, а зараз працює лише 110. Також усе залежить від фінансової спроможності громад. Тому що місцева влада найчастіше купує для шерифа службовий автомобіль і реконструює або ремонтує приміщення під поліцейську станцію», – наголосив Іщенко.

Він додав, що, наприклад, для Хмельницького необхідно 40 шерифів.

Додамо, що 25 травня цього року Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині.