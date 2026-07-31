У Запоріжжі затримано двох агентів РФ, які палили об'єкти інфраструктури

Чоловіки намагалися знищити об’єкт зв’язку та будівлю ДРАЦС

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох жителів Запоріжжя, які, за даними правоохоронців, виконували завдання російських спецслужб із підпалів об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти діяли окремо, однак були завербовані за схожою схемою – через Telegram-канали знайомств. Представники РФ використовували фейкові акаунти та пропонували чоловікам спілкування й близькі стосунки.

«Як з’ясувало розслідування, фігуранти діяли порізно, але потрапили до уваги ворога за однаковою схемою – коли шукали знайомства через Телеграм-канали. Там на них із фейкових акаунтів виходили «дівчата», які пропонували близькі стосунки», – повідомляють в СБУ

Після цього, як зазначають у СБУ, зловмисникам телефонували особи, які представлялися співробітниками української спецслужби. Вони повідомляли про нібито затримання їхніх онлайн-знайомих через співпрацю з Росією та пропонували виконати завдання в обмін на «звільнення».

Правоохоронці встановили, що чоловіки намагалися підпалити об’єкт зв’язку та будівлю державної реєстрації актів цивільного стану.

Обох підозрюваних затримали протягом доби після скоєння злочинів. Під час обшуків у них вилучили легкозаймисті суміші та телефони з доказами можливої співпраці з російськими спецслужбами.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Київщині двох агентів РФ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за диверсію на об’єкті енергетичної інфраструктури. За даними слідства, у липні 2024 року чоловіки підпалили трансформаторну підстанцію, зафіксували це на відео та передали запис російському куратору. Після отримання винагороди вони готували нові диверсії, а один із них намагався залучити інших людей до підпалів автомобілів військовослужбовців.