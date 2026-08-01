Водій старого хетчбека віз через КПП «Ужгород» золото на $4 млн

Дорогоцінний вантаж намагалися вивезти до Словаччини

На міжнародному пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці перевіряють законність вивезення з України 36 кілограмів золотих злитків, орієнтовна вартість яких становить близько 4 млн доларів. За попередньою інформацією, дорогоцінний метал перевозив громадянин Іраку, який надав документи про його походження, однак їхню дійсність наразі перевіряють. Про це пише «Главком» з посиланням на закарпатського журналіста Віталія Глаголу.

За даними активіста, золото виявили під час проходження прикордонно-митного контролю на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні. Саме через цей КПП громадянин Іраку хотів вивезти з України 36 кілограмів золотих злитків. Орієнтовна вартість дорогоцінного металу оцінюється приблизно у 4 мільйони доларів США.

При цьому найбільше в цій історії дивує контраст. Багатомільйонний вантаж перевозили у маленькому червоненькому Hyundai i20, ринкова вартість якого сьогодні становить близько 4 000 доларів.

Як зазначає Глагола, чоловік надав документи, які, за його словами, підтверджують легальне походження золота. Водночас компетентні органи перевіряють справжність цих документів, а також законність походження дорогоцінного металу.

За інформацією журналіста, одна з поданих довідок могла мати обмежений строк дії – дев'ять місяців. Саме тому правоохоронці встановлюють, чи залишалися документи чинними на момент перетину державного кордону та чи відповідають вони вимогам законодавства.

До завершення перевірки рішення щодо можливості пропуску громадянина через державний кордон не ухвалено.

Станом на момент публікації Державна митна служба України, Державна прикордонна служба та інші правоохоронні органи не оприлюднили офіційних коментарів щодо цього випадку. Перевірка триває.