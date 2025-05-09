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Москва давно готова укласти мир – Лукашенко

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Москва давно готова укласти мир – Лукашенко
Лукашенко: президент Путін взагалі нікому нічого не повинен
фото: скріншот з відео

Лукашенко: Росія «давно готова» до миру в Україні, але все залежить від США та України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія «давно готова» до укладення миру в Україні, а не лише до перемир'я. Про це він заявив після завершення військового параду в Москві, пише «Главком».

Як зазначають росЗМІ, Лукашенко посилався на слова російського диктатора Володимира Путіна.

«Що стосується перемир'я, я можу сказати його (Володимира Путіна) словами. Ми з ним про це говорили востаннє у Волгограді. Вони готові до цього. Росія давно готова до того, щоб не просто перемир'я, а щоб мир укласти», – заявив Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, питання миру начебто залежить не від Росії, а від позиції США та України.

«Питання не в Росії. Тому треба розбиратися з іншою стороною, наскільки я знаю. Як тільки американці з українцями вирішать, що потрібен мир, європейці стануть в стрій і мир настане», – зазначив він.

На запитання, чи повинен Путін погодитися на перемир'я зараз, Лукашенко заявив: «президент Путін взагалі нікому нічого не повинен».

Нагадаємо, у Москві на військовому параді до 9 травня поруч з главою Кремля сидів кадровий військовослужбовець російської армії, який захоплював Маріуполь.

До слова, китайський лідер Сі Цзіньпін заявив російському диктатору Володимиру Путіну про те, що сподівається побачити «справедливу» мирну угоду для завершення російсько-української війни.

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Теги: Олександр Лукашенко війна путін

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