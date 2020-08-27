Верховний Суд визнав право Печерського суду передавати справи НАБУ іншим органам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний Суд підтвердив, що Печерський районний суд Києва не вийшов за межі своїх повноважень

Верховний Суд заборонив ВАКС розглядати апеляції на ці рішення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовився передати справу щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка до Вищого антикорупційного суду. Цим він фактично підтвердив, що Печерський районний суд Києва не вийшов за межі своїх повноважень, коли зобов’язав генерального прокурора забрати з НАБУ справу суддів Окружного адмінсуду Києва, пише ДС.

Раніше, 4 серпня, Печерський районний суд Києва зобов’язав генерального прокурора забрати з НАБУ справу суддів Окружного адмінсуду Києва. А вже 12 серпня Київський апеляційний суд направив справу про підслідність кримінального провадження щодо так званих «плівок Вовка» у Верховний Суд.

Таким чином, попри заяви НАБУ щодо того, що Печерський суд ніби вийшов за межі своїх повноважень, Верховний Суд підтвердив право Печерського суду виносити такі рішення і заборонив передачу справи в ВАКС.

Зауважимо, що антикорупційні органи не зробили публічних заяв, що засуджували б таке рішення Верховного Суду.