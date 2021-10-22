У Верховного Суду новий очільник – Всеволод Князєв. Що про нього відомо
За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів із 168
Пленум Верховного Суду обрав нового голову судової інстанції. Ним став Всеволод Князєв. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів із 168. Він приступить до обов'язків 1 грудня.
Інші кандидати – судді Касаційного господарського суду Володимир Погребняк та Олег Ткачук – отримали 49 і 7 голосів відповідно. Не підтримали жодного кандидата дев'ятеро людей. Ще п’ять бюлетенів визнали недійсними. Загалом голосували 168 суддів, один відмовився.
Князєв обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року після завершення каденції чинної голови суду Валентини Данішевської.
Князєву 42 роки, він родом із Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.
Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року – суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 до 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 – суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.
Вільно володіє англійською мовою. «За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре», – заявив Князєв учасникам пленуму.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валентина Данішевська йде з посади голови Верховного Суду і скликала на 22 жовтня пленум для обрання нового голови.