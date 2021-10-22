У Верховного Суду новий очільник – Всеволод Князєв. Що про нього відомо

Пленум Верховного Суду обрав нового голову судової інстанції. Ним став Всеволод Князєв. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів із 168. Він приступить до обов'язків 1 грудня.

Інші кандидати – судді Касаційного господарського суду Володимир Погребняк та Олег Ткачук – отримали 49 і 7 голосів відповідно. Не підтримали жодного кандидата дев'ятеро людей. Ще п’ять бюлетенів визнали недійсними. Загалом голосували 168 суддів, один відмовився.

Князєв обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року після завершення каденції чинної голови суду Валентини Данішевської.