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Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру
фото: СБУ

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Підсанкційний очільник Росавіації сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму», – йдеться в повідомленні.

Для цього підозрюваний залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога. З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів «Платов» у Ростовській області та «Сімферополь» понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів.

У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що підозру отримав депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини.

Теги: авіація росія СБУ окупанти війна

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