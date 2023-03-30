Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Підсанкційний очільник Росавіації сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму», – йдеться в повідомленні.

Для цього підозрюваний залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога. З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів «Платов» у Ростовській області та «Сімферополь» понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів.

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У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що підозру отримав депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини.