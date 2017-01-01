Викрито банду шахраїв, які за 5 років ошукали пенсіонерів на 30 млн грн

Шахраї продавали громадянам похилого віку неіснуючі лікарські засоби

Правоохоронці провели широкомасштабну операцію, під час якої ліквідовано злочинну організацію, яка упродовж 5 років ошукувала довірливих громадян переважно з числа одиноких громадян похилого віку. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. Під час операції за участі близько 500 правоохоронців одночасно проведено 100 обшуків у 7 містах



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Вилучені у шахраїв кошти

Шахраї продавали громадянам похилого віку неіснуючі лікарські засоби

Правоохоронці провели широкомасштабну операцію, під час якої ліквідовано злочинну організацію, яка упродовж 5 років ошукувала довірливих громадян переважно з числа одиноких громадян похилого віку. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Під час операції за участі близько 500 правоохоронців одночасно проведено 100 обшуків у 7 містах країни.

«Так, учасники злочинної організації, використовуючи виключно телефонний зв'язок, вводили в оману потерпілих шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території України неіснуючих державних медичних установ, в котрих нібито працюють лікарі, у тому числі запрошені з інших країн. Потерпілим пропонували придбати за значні суми коштів неіснуючі лікарські засоби від різноманітних захворювань, у тому числі вигаданих шахраями після псевдодіагностики. При цьому фактично потерпілим особам реалізовувались дешеві вітчизняні лікарські засоби, з яких було попередньо видалено відповідне маркування, чи дешеві біологічно активні домішки, які взагалі не є лікарськими засобами», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Вжитими правоохоронними органами заходами затримано лідера злочинної організації та його вище керівництво (всього 10 осіб), а також вилучено майно та грошові кошти на загальну суму понад 5 млн грн.

«Слід зауважити, що впродовж діяльності вказаної злочинної організації її учасниками ошукано понад 1200 потерпілих на загальну суму більше 30 млн грн», - додали в ГПУ.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної організації та повний перелік ошуканих ними осіб.

Довідково:

Санкція інкримінованих підозрюваним статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.