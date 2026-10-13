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Справа «Мідас». ВАКС майже вчетверо зменшив заставу ексраднику Галущенка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Справа «Мідас». ВАКС майже вчетверо зменшив заставу ексраднику Галущенка
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду у Києві, 12 листопада 2025 року
фото: ЦПК

Ігор Миронюк залишається під вартою вже 11 місяців, однак суд знову переглянув суму, після сплати якої підозрюваний зможе вийти із СІЗО

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, який є одним із ключових фігурантів справи «Мідас». Водночас суд зменшив розмір альтернативної застави з 85 млн грн до 25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК).

За інформацією громадської організації, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський. Він частково задовольнив клопотання детектива щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному.

«Слідчий суддя Вищого антикорсуду Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання детектива та продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексраднику міністра енергетики Галущенка – Ігорю Миронюку», – йдеться у повідомленні ЦПК.

Попри продовження тримання під вартою, суд суттєво зменшив суму застави, внесення якої дозволить Миронюку залишити слідчий ізолятор. Відтепер вона становить 25 млн грн замість раніше визначених 85 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків. Зокрема, Миронюк не зможе залишати Київ без відповідного дозволу, буде зобов'язаний здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

За даними Центру протидії корупції, колишній радник міністра енергетики перебуває під вартою вже 11 місяців. За цей час Вищий антикорупційний суд чотири рази ухвалював рішення про зменшення розміру застави.

Спочатку альтернативну заставу для Миронюка визначили на рівні 126 млн грн. На початку березня її зменшили до 100 млн грн, однак наприкінці того самого місяця Апеляційна палата ВАКС знову збільшила суму до 126 млн грн.

Згодом суд переглянув розмір застави та встановив його на рівні 85 млн грн. Тепер суму зменшили до 25 млн грн. Отже, порівняно з початковим рішенням розмір застави скоротився на 101 млн грн.

Ігор Миронюк є одним із ключових підозрюваних у кримінальному провадженні щодо ймовірних корупційних схем у сфері енергетики, яке отримало назву «Мідас». Раніше він обіймав посаду радника Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики України.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 червня про продовження тримання Ігоря Миронюка під вартою.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

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Теги: корупція в Україні СІЗО Ігор Миронюк Операція «Мідас»

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