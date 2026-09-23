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НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571
НАЗК виявив найбільше порушень у деклараціях місцевих посадовців
фото: НАЗК

За вісім місяців агентство перевірило 574 декларації та встановило порушення у 571 із них

Національне агентство з питань запобігання корупції за вісім місяців 2026 року завершило 574 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Найбільше порушень виявили у документах представників органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Загалом порушення виявили у 571 перевіреній декларації. У 321 із них знайшли недостовірні відомості на загальну суму понад 2,424 млрд грн. Ще у шести деклараціях виявили ознаки необґрунтованих активів на понад 27 млн грн, а у восьми – незаконного збагачення на понад 122 млн грн.

Найбільше порушень з початку року НАЗК виявило у деклараціях представників органів місцевого самоврядування – 136. Серед них 108 декларацій належать депутатам місцевих рад, зокрема десять – депутатам обласних рад.

Також порушення виявили у деклараціях представників:

  • Національної поліції – 24;
  • державних підприємств – 14;
  • комунальних підприємств – 13;
  • територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – 12;
  • обласних і районних державних адміністрацій – 11;
  • Державної міграційної служби – 11;
  • митної служби – 10;
  • податкової служби – 10;
  • ДСНС – вісім;
  • Національної гвардії – сім;
  • судової системи – шість, зокрема у трьох суддів.

Найбільшу частку порушень зафіксували серед перевірених декларацій посадовців Дніпропетровської та Херсонської областей – по 81%. У Чернівецькій області цей показник становив 80%, Хмельницькій – 78%, Житомирській – 77%, Запорізькій – 75%.

У Києві порушення виявили у 60 зі 154 перевірених декларацій – це 39%. Серед найбільших порушень, виявлених у серпні, – недостовірні відомості у декларації колишнього міністра юстиції України на понад 55,5 млн грн. За даними НАЗК, експосадовець не вказав житловий будинок вартістю 42,9 млн грн, яким користувався. Також він не задекларував оплату навчання дітей у Швейцарії на загальну суму 12,4 млн грн. НАБУ розпочало досудове розслідування.

Порушення також виявили у декларації колишнього старшого інспектора з особливих доручень ГУ Нацполіції в АР Крим та Севастополі. НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на понад 10,9 млн грн та недостовірні відомості на понад 11,4 млн грн. Експосадовець не вказав $100 тис. та €150 тис. готівкою, які вилучили під час обшуку за місцем його проживання.

З початку 2026 року НАЗК передало до компетентних органів 293 обґрунтовані висновки. За результатами їх розгляду правоохоронці розпочали 125 кримінальних проваджень. Матеріали ще 43 перевірок долучили до проваджень, відкритих раніше.

У НАЗК наголосили, що початок повної перевірки декларації ще не означає, що декларант вчинив корупційне правопорушення. Якщо під час перевірки знаходять порушення, матеріали за наявності підстав передають правоохоронцям. Їх також можуть передати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за перше півріччя 2026 року НАЗК завершило 415 повних перевірок декларацій українських посадовців. Порушення виявили у 412 із них, а загальна сума незадекларованих статків та сумнівних активів перевищила 1,9 млрд грн.

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Теги: порушник НАЗК декларація місцева влада

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НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571
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