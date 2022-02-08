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    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі

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    Військовий отримав 10 тис. грн неправомірної винагороди&nbsp; - Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі
    Військовий отримав 10 тис. грн неправомірної винагороди 
    фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

    Затриманому готується повідомлення про підозру

    Правоохоронці затримали військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Полтава), який вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

    Звання затриманого – полковник Збройних сил.

    Зазначається, що кошти він отримав від керівника одного із приватних підприємств Полтавської області за не притягнення його до адміністративної відповідальності за результатами перевірки.

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    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі
    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі
    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі
    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі

    «7 лютого, після одержання неправомірної вигоди, військового комісара Полтавського ОМТЦК та СП (об`єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) затримано у своєму службовому кабінеті. Грошові кошти в затриманого вилучено», – йдеться в повідомленні.

    Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Теги: Полтава прокуратура корупція в Україні хабар військомат військові Полтавщина
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    Військовий комісар на Полтавщині «погорів» на хабарі