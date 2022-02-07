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    Затримання «слуги» Кузьміних: суд відбудеться сьогодні

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    Депутат Сергій Кузьміних прийшов 7 лютого до НАБУ, де його й затримали - Затримання «слуги» Кузьміних: суд відбудеться сьогодні
    Депутат Сергій Кузьміних прийшов 7 лютого до НАБУ, де його й затримали
    фото: НАБУ

    Суд обиратиме запобіжний захід народному депутату Кузьміних

    Судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, підозрюваному в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, відбудеться сьогодні 7 лютого. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15 годину 7 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Як відомо, 7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних.

    Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

    3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

    Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

    2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

    Читайте також: Пів мільйона хабара. НАБУ повідомило деталі затримання нардепа (фото)



    Теги: суд депутат НАБУ корупція в Україні хабар САП партія Слуга народу
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    Затримання «слуги» Кузьміних: суд відбудеться сьогодні