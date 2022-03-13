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    СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку (відео)

    Зрадники&nbsp;збирали для окупантів розвідувальну інформацію в українських містах - СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку (відео)
    Зрадники збирали для окупантів розвідувальну інформацію в українських містах
    фото з відкритих джерел

    Зрадники працювали на військову розвідку окупантів

    За минулу добу, 12 березня, було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

    Так, у Харківській області СБУ викрила чоловіка, який працював на військову розвідку окупанта – збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб росіяни здійснювали по ним ракетно-бомбові удари. Для конспірації йому обрали прізвисько Норд.

    Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї «русского міра».

    В Одесі затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

    У Луганській області СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк.

    Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ.

    Раніше Харківська обласна прокуратура повідомила підозру 47-річному чоловіку за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу), а суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За відомостями досудового розслідування, чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».

    Теги: СБУ ЗСУ жінка чоловік
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    СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку (відео)