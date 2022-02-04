На трасі Київ-Чоп зіткнулися Chevrolet та Mitsubishi: рух ускладнений (відео)

Поліція закликала водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей

Сьогодні зранку, 4 лютого, на трасі Київ-Чоп при зіткненні Chevrolet та Mitsubishi постраждали кілька людей. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області в Telegram.

Повідомляється, що аварія сталась на 67 км автодороги Київ-Чоп. Chevrolet зіткнувся з автомобілем Mitsubishi.

«Близько 9-ї години ранку трапилась ДТП за участю транспортних засобів Chevrolet та Mitsubishi. Попередньо: є потерпілі. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Житомир», – йдеться у повідомленні.

Поліція закликала водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна ДТП з військовою вантажівкою.

Також учора на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.