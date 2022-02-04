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    На трасі Київ-Чоп зіткнулися Chevrolet та Mitsubishi: рух ускладнений (відео)

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    Аварія сталась на 67 км автодороги Київ-Чоп - На трасі Київ-Чоп зіткнулися Chevrolet та Mitsubishi: рух ускладнений (відео)
    Аварія сталась на 67 км автодороги Київ-Чоп
    фото скріншот відео

    Поліція закликала водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей

    Сьогодні зранку, 4 лютого, на трасі Київ-Чоп при зіткненні Chevrolet та Mitsubishi постраждали кілька людей. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області в Telegram.

    Повідомляється, що аварія сталась на 67 км автодороги Київ-Чоп. Chevrolet зіткнувся з автомобілем Mitsubishi.

    «Близько 9-ї години ранку трапилась ДТП за участю транспортних засобів Chevrolet та Mitsubishi. Попередньо: є потерпілі. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Житомир», – йдеться у повідомленні.

    Поліція закликала водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна ДТП з військовою вантажівкою.

    Також учора на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.

    Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні
    Теги: ДТП вантажівки Київщина аварія
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    На трасі Київ-Чоп зіткнулися Chevrolet та Mitsubishi: рух ускладнений (відео)