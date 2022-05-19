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    «Зачистка» у Маріуполі: окупанти не допускають місцевих до розбору завалів драмтеатру

    ериторію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим, щоб приховати свої злочини&nbsp; - «Зачистка» у Маріуполі: окупанти не допускають місцевих до розбору завалів драмтеатру
    ериторію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим, щоб приховати свої злочини 
    фото: t.me/andriyshTime/955

    Учора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму

    У Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драматичного театру й приховано вивозять звідти тіла загиблих. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок з загиблими.

    «Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває», – наголосив він.

    За даними розслідувачів, росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя.

    Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

    Попередньо вважалось, що внаслідок нього загинули близько трьохсот людей.

    Нещодавно Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту.

    Тим часом ватажок «ДНР» перекидає поліцію з Маріуполя в Донецьк. Там почалась внутрішня боротьба політичних кланів.

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    Теги: Крим Маріуполь росія окупанти війна вбивство Донецьк театр Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    «Зачистка» у Маріуполі: окупанти не допускають місцевих до розбору завалів драмтеатру