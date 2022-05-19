«Зачистка» у Маріуполі: окупанти не допускають місцевих до розбору завалів драмтеатру

ериторію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим, щоб приховати свої злочини

ериторію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим, щоб приховати свої злочини

Учора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму

У Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драматичного театру й приховано вивозять звідти тіла загиблих. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок з загиблими.

«Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває», – наголосив він.

За даними розслідувачів, росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Попередньо вважалось, що внаслідок нього загинули близько трьохсот людей.

Нещодавно Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту.

Тим часом ватажок «ДНР» перекидає поліцію з Маріуполя в Донецьк. Там почалась внутрішня боротьба політичних кланів.

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