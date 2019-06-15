Закарпатський чиновник отримав за смертельну ДТП сім років в'язниці



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Колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір у суді

Прокуратура просила 10 років екс-голові Перечинської РДА, який насмерть збив двох жінок

Колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктор Олефір визнаний винним в скоєнні смертельної ДТП.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

У рішенні Перечинського районного суду зазначається, що Олефір, за вчинену ДТП зі смертю двох жінок, проведе за ґратами сім років.

Термін покарання вираховується з моменту затримання.

ЗМІ зазначає, що прокуратура просила 10 років екс-голові Перечинської РДА, який насмерть збив двох жінок.

Нагадаємо, 13 липня 2018 року в Перечині Закарпатської області п'яний Олефір влаштував ДТП, збивши двох жінок, одна з яких загинула на місці. Друга жінка померла 15 липня в лікарні.