Закарпатський чиновник отримав за смертельну ДТП сім років в'язниці
Колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір у суді
Прокуратура просила 10 років екс-голові Перечинської РДА, який насмерть збив двох жінок
Колишній голова Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктор Олефір визнаний винним в скоєнні смертельної ДТП.
Про це повідомляє Mukachevo.net.
У рішенні Перечинського районного суду зазначається, що Олефір, за вчинену ДТП зі смертю двох жінок, проведе за ґратами сім років.
Термін покарання вираховується з моменту затримання.
ЗМІ зазначає, що прокуратура просила 10 років екс-голові Перечинської РДА, який насмерть збив двох жінок.
Нагадаємо, 13 липня 2018 року в Перечині Закарпатської області п'яний Олефір влаштував ДТП, збивши двох жінок, одна з яких загинула на місці. Друга жінка померла 15 липня в лікарні.