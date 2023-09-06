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Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО
2 вересня правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями
фото з відкритих джерел

Не відомо, чи має бізнесмен доступ до Інтернету, телебачення та газет

Арештований бізнесмен Ігор Коломойський не надто некомфортно почувається у слідчому ізоляторі. Про це повідомив його адвокат у коментарі «Українським Новинам».

«Ну як він почувається...некомфортно», – сказав юрист.

Разом з тим, він не уточнив, чи має його клієнт доступ до Інтернету, телебачення та газет, а також мобільного звʼязку. Коломойський перебуває в СІЗО Служби безпеки України.

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

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Теги: обшук Ігор Коломойський СБУ суд адвокат розслідування бізнесмен

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