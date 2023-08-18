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Суд продовжив запобіжний захід Тандиру, який збив нацгвардійця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд продовжив запобіжний захід Тандиру, який збив нацгвардійця
26 травня у Києві Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
фото з відкритих джерел

Тандир просив у судді домашній арешт

Суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, залишили в СІЗО до 9 вересня. Про це повідомляє «Суспільне».

Відомо, що він просив домашній арешт.

Проте прокурор клопотав про тримання під вартою щонайменше ще на 23 дні. Суд підтримав таку пропозицію.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Додамо, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

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Теги: ДТП суд Нацгвардія суддя

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