Завозили товар під виглядом гуманітарки: СБУ оголосила підозру псевдоволонтеру

Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ

Підозрювані ухилилися від сплати податків на близько 20 млн грн

Група молодиків з Дніпропетровщини продавали військову амуніцію. А щоб не сплачувати мито, то завозили товар під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

«СБУ викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу «гуманітарки» на 60 млн грн. Це група молодиків з Дніпропетровщини, які після вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи», – йдеться в повідомленні.

За кордоном вони швидко відкрили власний «бізнес» – продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість.





Загалом за час війни продали товарів на суму понад 60 млн грн.

«В результаті слідчих дій, які провели співробітники СБУ та БЕБ, виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність», – додали у службі.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що директора одного із благодійних фондів Одеси викрили на продажі гуманітарної допомоги.

Крім цього, Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою.