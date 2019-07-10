Жінка у Сумах влаштувала стрілянину в офісі: поранила дитину та її батька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поранено 15-річну дівчинку та її батька 1963 року народження

У Сумах в одному з офісів по провулку Терезова жінка влаштувала стрілянину, в результаті чого поранення отримали 15-річна дівчина та її батько.

Про це у середу, 10 липня, повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

«За попередньою інформацією, в один з офісів зайшла жінка і вчинила стрілянину. В результаті поранено 15-річну дівчинку та її батька 1963 року народження. Наразі особа жінки встановлюється», - зазначили у відділі комунікації.

Попередньо встановлено, що зловимсниця стріляла із травматичної зброї.

На місце події виїхали керівництво ГУ НП, міського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Постраждалих доправили до лікарні.

В поліції дану подію вже кваліфікували за ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство) і вживають заходів щодо розшуку «стрілка».