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    Кримінал

    Жінка у Сумах влаштувала стрілянину в офісі: поранила дитину та її батька

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    Жінка у Сумах влаштувала стрілянину в офісі: поранила дитину та її батька

    Поранено 15-річну дівчинку та її батька 1963 року народження

    У Сумах в одному з офісів по провулку Терезова жінка влаштувала стрілянину, в результаті чого поранення отримали 15-річна дівчина та її батько.

    Про це у середу, 10 липня, повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

    «За попередньою інформацією, в один з офісів зайшла жінка і вчинила стрілянину. В результаті поранено 15-річну дівчинку та її батька 1963 року народження. Наразі особа жінки встановлюється», - зазначили у відділі комунікації.

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    Жінка у Сумах влаштувала стрілянину в офісі: поранила дитину та її батька
    Жінка у Сумах влаштувала стрілянину в офісі: поранила дитину та її батька

    Попередньо встановлено, що зловимсниця стріляла із травматичної зброї.

    На місце події виїхали керівництво ГУ НП, міського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Постраждалих доправили до лікарні.

    В поліції дану подію вже кваліфікували за ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство) і вживають заходів щодо розшуку «стрілка».

     

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