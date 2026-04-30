Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ

Дніпровська прокуратура: посередник у схемі залишив собі $900 і переказав решту на криптогаманці

75-річна киянка, народна артистка України, передала шахраям понад 128 тисяч доларів і 400 тисяч гривень після того, як її переконали, що заощадження мають пройти перевірку на «російське походження». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Підроблені повістки та відеообшуки

Невідомий зателефонував жінці, представився співробітником СБУ і повідомив, що вона нібито перебуває під підозрою в державній зраді. Щоб зняти її, заощадження мають пройти перевірку на предмет «російського походження». Для більшої переконливості аферисти надсилали підроблені повістки й влаштовували через відеозв'язок імітацію обшуків.

Повіривши схемі, жінка спочатку передала 128 тисяч доларів. Невдовзі шахраї зателефонували знову – і вона переказала ще 400 тисяч гривень.

Посередник із Сумщини та криптогаманці

Правоохоронці встановили, що гроші отримав 36-річний мешканець Сумщини. Він скористався валютним обміном і переказав кошти на криптогаманці третіх осіб. За свою роль у схемі чоловік залишив собі 900 доларів.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України – співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у понад 3,3 млн гривень. Встановлення інших причетних до схеми осіб триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.



Нагадаємо, у березні 2026 року в Києві поліцейські затримали чотирьох шахраїв, які також представлялися працівниками СБУ і виманили у літніх киянок близько 9 млн гривень під приводом «перевірки» заощаджень на зв'язок із державою-агресором.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про нову шахрайську схему, у якій зловмисники погрожують українцям кримінальним переслідуванням за нібито держзраду та вимагають гроші «для закриття справи». Поліція нагадує: жоден представник силових структур не має права вимагати кошти за «вирішення питання» або «пом'якшення покарання». У разі такого дзвінка слід одразу завершити розмову і зателефонувати на 102.